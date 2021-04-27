За несколько часов после того, как в сети появилось видео со шкуродером и его собакой, правоохранители задержали владельца стаффордширского терьера.

Полицейские фактически спасли живодера от общения с активистами, которые узнали точный адрес, где живет мужчина, от его соседей. Когда неравнодушные киевляне прибыли к жилью злоумышленника, он находился в районном отделении полиции Оболонского района.

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Вероятным преступником оказался мужчина, который неоднократно имел проблемы с законом из-за совершения мелких преступлений.

Сторонник Шария



Мужчина поджигал двери квартир, с владельцами которых у него был конфликт / Фото dtp.kiev.ua

Соседи фигуранта уголовного производства утверждают, что мужчина долгое время терроризировал их угрозами расправы.

Кроме того, злоумышленник поджигал двери разных квартир, бил окна и вредил имущество людей.

Все обращения жителей в полицию правоохранители игнорировали. Не реагировали полицейские также и на сообщения об убийствах собак стафордширским терьером, который принадлежит мужчине.

Судя по фотографии, которую распространяют в соцсетях, шкуродёр является фанатом российского пропагандиста Шария.

Как надолго копы задержали мужчину, неизвестно. Также не ясно, открыли ли по убийству собаки уголовное производство в отношении жестокого обращения с животными.

Смотрите видео из подъезда, где живет киевлянин, который натравил пса на маленькую собаку: