Видео дерзкого нападения опубликовали в сети 31 мая. Инцидент произошел на улице Саксаганского.

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Больше о "избиении" птицами

На видео, человек в коричневом пальто просто идет по улице. Однако ему в спину врезается клювом ворон. После этого молодой человек начал убегать.

Впоследствии появилась еще одна птица, которая также напала. Молодой человек решил не отбиваться, хотя и имел в руках пакет, которым мог это делать.

Все закончилось, когда потерпевший забежал под навес в здании рядом. Вероятно, он не первый, кто получил удары клювом в этом месте. Такой вывод логичен, поскольку на видео заметно, что автор ожидал увидеть такой ход событий.

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Почему они напали

Как пишет ТСН, весной вороны заводят потомство и обучают птенцов летать. В этот период они воспринимают людей как угрозу.

Именно поэтому птицы могут неожиданно атаковать прохожих. Наиболее агрессивными вороны являются с середины мая до начала июня.

Обратите внимание! В Сколевском районе Львовской ночью 31 мае 45-летнего мужчину укусила змея. Как следствие, он в состоянии средней тяжести попал в реанимацию.