Водитель Toyota Land Cruiser, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вообще не собирался останавливать машину на красный сигнал светофора. При этом он не реагировал на препятствие в виде легковушки Skoda.

Судя по видео, которое запостил в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Land Cruiser несся на огромной скорости. Шансов выжить у людей в Skoda фактически не было.

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28-летний водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности смертельной аварии в Киеве

ДТП произошло на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в 00:33.

После того, как Land Cruiser протаранил легковушку, оба транспортных средства отлетели метров на 20.

Пассажирка Skoda какое-то время была живой, но умерла еще до приезда медиков скорой.

28-летняя пьяная мразь, которая сегодня ночью убила двух ни в чем не повинных мужчину и женщину, задержана полицией Киева и уже находится за решеткой. Полиция и прокуратура будет требовать в суде задержания мрази без права выхода под залог, потому что такие подонки опасны для людей. К сожалению, максимальная ответственность за это преступление до публикации Закона 2695 будет лишь до 10 лет лишения свободы. И мерзавец будет иметь права на амнистию и досрочное освобождение после отбытия 1/2 срока,

– отметил Геращенко

По неподтвержденным данным, владельцем Land Cruiser оказался 28-летний Василий Губрий. До 2018 года он работал в полиции охраны Винницкой области.

Смотрите видео смертельного ДТП в Киеве: