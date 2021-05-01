Связь пьяного водителя с экс-министром

В соцсетях распространили информацию о том, что 47-летний виновник ДТП является внуком Белоконя. Однако учитывая разницу в возрасте между мужчинами – это невозможно, ведь экс-глава МСВ только на 20 лет старше водителя.

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В то же время заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в комментарии журналистам 24 канала, что между бывшим чиновником и пьяным водителем может быть другое родство. Сейчас эту информацию проверять правоохранители.

То, что они могут быть родственниками, надо проверять. Может, они и не родственники. Скажу только, что сейчас для полиции не имеет значения, является ли подонок родным для той, или иной личности. Он будет отвечать по всей строгости закона за убийство,

– заявил Геращенко.

Что известно о смертельном ДТП

Трагедия произошла около 2:25 на улице Леси Украинки. Пьяный водитель Infinity G25 убегал от патрульных, которые требовали, чтобы тот остановился из-за нарушения правил дорожного движения.

Автомобиль столкнулся с бордюром, перевернулся и врезался в электроопору. Пассажирок и водителя деблокировали спасатели.

В результате инцидента погибла 18-летняя пассажирка. Водителя и 19-летнюю девушку отвезли в больницу. По данным dtp.kiev, злоумышленник отделался легкими травмами.

На месте происшествия водителя проверили на состояние алкогольного опьянения. Драгер показал якобы 1,41 промилле.