По данным Нацполиции, с начала 2021 года уже 6 детей закончили жизнь самоубийством. Большинство из этих детей выпрыгивали из окон или падали с высоты.

В киевском управлении Нацполиции заверили, что продолжают расследовать причины, которые могли привести к трагедии.

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Столичные правоохранители также отметили, что в течение всего 2020 года самоубийства совершили 5 детей.

Причин суицидов пока не выяснено. Полицейские расследуют эти факты и устанавливают их причины,

– заявили в Нацполиции.

В управлении заверили, что полицейские ювенальной превенции активно сотрудничают с педагогами, социальными работниками, родителями, а также департаментом киберполиции для предотвращения самоубийств.

Самоубийства детей: последние новости

В Одессе 4 марта 18-летний юноша выпрыгнул с 15 этажа. Это случилось на улице Академика Заболотного, 12.

В Киеве 9 марта 14-летняя школьница выпрыгнула с 18 этажа. Перед этим она позвонила маме и сказала, что идет домой с уроков рисования.

17 марта девятиклассница одной из местных школ Чернигова пыталась покончить жизнь самоубийством. Она проглотила много таблеток из разных блистеров, которые нашла дома.



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