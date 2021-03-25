Работники Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительное в отношении руководителя одного из управлений прокуратуры Киева. Обвинители будут просить суд признать женщину виновной в нарушении правил дорожного движения, которое привело к сбитию 11-летней девочки.

Сама авария с участием элитной машины, принадлежащей работнице прокуратуры, произошла 13 октября в центре Борисполя. Женщина на немалой скорости снесла 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

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Теперь прокурора могут оштрафовать на сумму от 3400 до 8500 гривен, а также лишить прав на 3 года. Если суд, конечно, признает ее виновной в совершении наезда на ребенка.

Не останавливалась вообще

Как установили следователи, владелица элитного внедорожника Mercedes не сбрасывала скорость возле пешеходного перехода, хотя машины в соседних полосах останавливались.

В результате машина работницы прокуратуры на немалой скорости снесла ребенка, которого от удара отбросило почти на 15 метров.

Сама же машина остановилась также на довольно большом расстоянии от перехода.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ключицы и травмой головы.

Досудебным расследованием производства занимались детективы Государственного бюро расследований.

Смотрите видео сбития работницей прокуратуры ребенка в Борисполе: