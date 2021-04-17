Начальник отдела полиции попался на взятке
СБУ задержала на взятке начальника отдела криминальной полиции одного из управлений полиции Киева. Размер неправомерной выгоды составил 2 тысячи долларов.
Источник:СБУ
В чем подозревают полицейского
Деньги злоумышленник требовал у жителя столицы. За 2 тысячи долларов начальник полиции обещал изменить процессуальный статус и вернуть имущество, арестованное в рамках уголовного производства.
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Правоохранители с привлечением спецподразделения СБУ задержали начальника отдела вблизи места работы во время получения взятки,
– говорится в сообщении.
Задержанному сообщили о подозрении из-за злоупотребления влиянием.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители проверяются возможные факты получения злоумышленником взяток и причастности к схеме других сотрудников.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
В Киеве на взятке задержали начальника полиции
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