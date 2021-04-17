СБУ задержала на взятке начальника отдела криминальной полиции одного из управлений полиции Киева. Размер неправомерной выгоды составил 2 тысячи долларов.

В чем подозревают полицейского

Деньги злоумышленник требовал у жителя столицы. За 2 тысячи долларов начальник полиции обещал изменить процессуальный статус и вернуть имущество, арестованное в рамках уголовного производства.

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Правоохранители с привлечением спецподразделения СБУ задержали начальника отдела вблизи места работы во время получения взятки,

– говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении из-за злоупотребления влиянием.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители проверяются возможные факты получения злоумышленником взяток и причастности к схеме других сотрудников.

Сейчас продолжается досудебное расследование.



В Киеве на взятке задержали начальника полиции

Обратите внимание! Недавно правоохранители задержали чиновника Киевской ОГА. Он брал от предпринимателя 10 тысяч долларов взятки. За эти деньги чиновник обещал договориться с бывшим коллегой в Антимонопольном комитете о не наложении штрафа на предпринимателя. Теперь ему грозит от 3 до 8 лет заключения и конфискация имущества.