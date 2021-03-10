У Києві намалювали новий мурал, який присвятили боротьбі з коронавірусом. Автор малюнку вважає, що стінопис говорить про надію, що скоро ми повернемося до звичного життя.

Мурал з’явився в Софіївській Борщагівці на стіні. Його створив художник Віталій Гідеван.

Читайте також Милий вагон метро: у київській підземці рекламують котів та собак із притулків

Він зобразив молоду дівчину, яка одягнула респіратор. Її впевнений погляд й квіти символізують надію на те, що людству якнайшвидше вдасться перемогти коронавірус та зупинити пандемію.

Рівно рік тому наш світ неочікувано поглинула пандемія, паніка і безліч заборон. Змінилося сприйняття людьми один одного, адже кожен може бути потенційно небезпечним, навіть найрідніші,

– пише Гідеван у себе на сторінці у фейсбук.

Спочатку був у масці Лев

Він також зазначив, що спочатку він створив малюнок "Лев у масці". Тоді він думав, що епідемія закінчиться через пару тижнів. Проте люди й досі носять маски.

Новий малюнок про ціну людського життя, за яке кожен день борються лікарі. Про атрибут, який став невід'ємною частиною нашого гардеробу. Та про надію, що живе в серцях всього світу, що скоро ми повернемося до звичного життя,

– коментує автор муралу.