Надія, що живе у серцях: у Києві з’явився мурал про боротьбу з коронавірусом
У Києві намалювали новий мурал, який присвятили боротьбі з коронавірусом. Автор малюнку вважає, що стінопис говорить про надію, що скоро ми повернемося до звичного життя.
Источник:24 канал
Мурал з’явився в Софіївській Борщагівці на стіні. Його створив художник Віталій Гідеван.
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Він зобразив молоду дівчину, яка одягнула респіратор. Її впевнений погляд й квіти символізують надію на те, що людству якнайшвидше вдасться перемогти коронавірус та зупинити пандемію.
Рівно рік тому наш світ неочікувано поглинула пандемія, паніка і безліч заборон. Змінилося сприйняття людьми один одного, адже кожен може бути потенційно небезпечним, навіть найрідніші,
– пише Гідеван у себе на сторінці у фейсбук.
Спочатку був у масці Лев
Він також зазначив, що спочатку він створив малюнок "Лев у масці". Тоді він думав, що епідемія закінчиться через пару тижнів. Проте люди й досі носять маски.
Новий малюнок про ціну людського життя, за яке кожен день борються лікарі. Про атрибут, який став невід'ємною частиною нашого гардеробу. Та про надію, що живе в серцях всього світу, що скоро ми повернемося до звичного життя,
– коментує автор муралу.
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