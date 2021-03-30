"Нафтогаз" планирует установить 50 зарядок для электрокаров в Киеве
Чиновники КГГА и представители группы "Нафтогаз" договорились о развитии в столице инфраструктуры для электрических автомобилей. Реализация планов чиновников позволит владельцам электрокаров пользоваться ими более удобно.
Источник:КГГА
По словам первого заместителя мэра Киева Николая Поворозника, благодаря сотрудничеству города с "Нафтогазом" во всех районах города появятся зарядки для электрокаров. Всего планируют открыть 50 станций созданной НАК сети WEnergy
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Увеличение проектов по альтернативной энергетике, согласно планам чиновников, должно привести к углеродной нейтральности уже в 2040 году.
Подходят к любому электрокару
Поворозник утверждает, что в городе появится больше паркомест с зарядным комплексом EUA-2. С его помощью можно будет зарядить машину популярных мировых производителей.
Среднее время зарядки одного электрокара таким устройством – до 2,5 часа. Оплатить услуги можно с помощью банковской карты или через приложение на смартфоне.
Киев приветствует инициативы, призванные улучшить экологическую безопасность города и продолжает воплощать масштабные проекты в этом направлении. Использование возобновляемых источников энергии благодаря увеличению количества зарядных станций для электрокаров будут способствовать уменьшению выбросов вредных газов от автомобильного транспорта,
– подчеркнул заместитель Кличко.
4 станции уже работают
Первый прибор, который уже установили в рамках меморандума о развитии инфраструктуры для электрокаров между КГГА и "Нафтогазом", начал работать на Бессарабской площади.
Вообще же, с прошлого года, когда "Нафтогаз" объявил о создании сети электрических зарядных станций в столице, в Киеве появилось 3 прибора WEnergy:
- на улице Богдана Хмельницкого;
- на Кловском спуске;
- возле аэропорта "Киев".
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