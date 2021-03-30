Чиновники КГГА и представители группы "Нафтогаз" договорились о развитии в столице инфраструктуры для электрических автомобилей. Реализация планов чиновников позволит владельцам электрокаров пользоваться ими более удобно.

По словам первого заместителя мэра Киева Николая Поворозника, благодаря сотрудничеству города с "Нафтогазом" во всех районах города появятся зарядки для электрокаров. Всего планируют открыть 50 станций созданной НАК сети WEnergy

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Увеличение проектов по альтернативной энергетике, согласно планам чиновников, должно привести к углеродной нейтральности уже в 2040 году.

Подходят к любому электрокару

Поворозник утверждает, что в городе появится больше паркомест с зарядным комплексом EUA-2. С его помощью можно будет зарядить машину популярных мировых производителей.

Среднее время зарядки одного электрокара таким устройством – до 2,5 часа. Оплатить услуги можно с помощью банковской карты или через приложение на смартфоне.

Киев приветствует инициативы, призванные улучшить экологическую безопасность города и продолжает воплощать масштабные проекты в этом направлении. Использование возобновляемых источников энергии благодаря увеличению количества зарядных станций для электрокаров будут способствовать уменьшению выбросов вредных газов от автомобильного транспорта,

– подчеркнул заместитель Кличко.

4 станции уже работают

Первый прибор, который уже установили в рамках меморандума о развитии инфраструктуры для электрокаров между КГГА и "Нафтогазом", начал работать на Бессарабской площади.

Вообще же, с прошлого года, когда "Нафтогаз" объявил о создании сети электрических зарядных станций в столице, в Киеве появилось 3 прибора WEnergy: