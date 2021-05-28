Тогда женщина, которая сопровождала животное, начала кричать на водителя. Она обвиняла его в невнимательности.

К теме Въехал в Porsche и убежал: во Львове водитель под действием наркотиков разбил 5 авто – фото

Что известно об инциденте

  • Видео об инциденте опубликовали 26 мая вечером.
  • Водитель ехал по улице Осенней в Святошинском районе.
  • Женщина вероятно вела коня на выпас возле общеобразовательной школы № 55.
  • За животным тянулась длинная цепь. Вероятно, для фиксации во время выпаса.
  • Водитель ненароком наехал на металлическую цепь.
  • Конь испугался, потому что его немного потянуло за шею.
  • Женщина начала конфликт, однако словесная перепалка не принесла результата.
  • Тогда женщина спокойно продолжила движение по автомобильной дороге, проигнорировав опасность.

Водитель наехал на цепь для выпаса лошади: видео содержит брань 18+

 