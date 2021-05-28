Накричала на водителя, потому что тот напугал лошадь: курьезный инцидент в Киеве

В Киеве женщина вела коня на выпас вдоль дороги в одном из спальных районов. Он шел спокойно, пока один из водителей не наехал на несколькометровую цепь.
Тогда женщина, которая сопровождала животное, начала кричать на водителя. Она обвиняла его в невнимательности.
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Что известно об инциденте
- Видео об инциденте опубликовали 26 мая вечером.
- Водитель ехал по улице Осенней в Святошинском районе.
- Женщина вероятно вела коня на выпас возле общеобразовательной школы № 55.
- За животным тянулась длинная цепь. Вероятно, для фиксации во время выпаса.
- Водитель ненароком наехал на металлическую цепь.
- Конь испугался, потому что его немного потянуло за шею.
- Женщина начала конфликт, однако словесная перепалка не принесла результата.
- Тогда женщина спокойно продолжила движение по автомобильной дороге, проигнорировав опасность.
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