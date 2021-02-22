Сливал данные оккупантам: налоговик из Киева передавал боевикам гостайны
Сотрудник Государственной фискальной службы в Киеве способствовал деятельности боевиков на оккупированных территориях. Правоохранители подозревают, что он разглашал сведения, являющиеся государственной тайной.
Источник:Офис генпрокурора
Подполковник налоговой милиции действовал, привлекая свою жену. Она проживает на оккупированной территории и работает в незаконном "министерстве".
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Действовал совместно с женой
- Жена налоговика, являющаяся гражданкой Украины, проживает на неподконтрольной Украине территории. Она работает в структуре так называемого "Министерства доходов и сборов "ДНР".
- Мужчина контактировал с боевиками и выполнял их задачи разведывательного характера.
- Через электронную почту присылал секретные данные.
Факты передачи данных боевикам уже подтвердили
В частности, мужчина передавал данные:
- о личном составе органов государственной безопасности и разведывательных органов Украины;
- их налоговую отчетность;
- выборку из таможенной базы в отношении внешнеэкономических операций госпредприятий оборонного заказа относительно сумм контрактов, списка экспортируемых товаров и конечных получателей;
- другую информацию, содержащую сведения, которые составляют государственную тайну.
Мужчину задержали сразу же после подтверждения факта передачи гостайны. Вскоре ему будут избирать меру пресечения.
Как сообщили в СБУ, во время обысков у мужчины изъяли технику и документы, которые бесспорно подтверждают преступления. Мужчине теперь грозит до 15 лет тюрьмы.
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