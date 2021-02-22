Сотрудник Государственной фискальной службы в Киеве способствовал деятельности боевиков на оккупированных территориях. Правоохранители подозревают, что он разглашал сведения, являющиеся государственной тайной.

Подполковник налоговой милиции действовал, привлекая свою жену. Она проживает на оккупированной территории и работает в незаконном "министерстве".

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Действовал совместно с женой

Жена налоговика, являющаяся гражданкой Украины, проживает на неподконтрольной Украине территории. Она работает в структуре так называемого "Министерства доходов и сборов "ДНР".

Мужчина контактировал с боевиками и выполнял их задачи разведывательного характера.

Через электронную почту присылал секретные данные.



Факты передачи данных боевикам уже подтвердили

В частности, мужчина передавал данные:

о личном составе органов государственной безопасности и разведывательных органов Украины;

их налоговую отчетность;

выборку из таможенной базы в отношении внешнеэкономических операций госпредприятий оборонного заказа относительно сумм контрактов, списка экспортируемых товаров и конечных получателей;

другую информацию, содержащую сведения, которые составляют государственную тайну.

Мужчину задержали сразу же после подтверждения факта передачи гостайны. Вскоре ему будут избирать меру пресечения.

Как сообщили в СБУ, во время обысков у мужчины изъяли технику и документы, которые бесспорно подтверждают преступления. Мужчине теперь грозит до 15 лет тюрьмы.

Задержание налоговика – смотрите оперативное видео от СБУ

Напомним. Только недавно в Харькове Служба безопасности Украины задержала местного жителя, который работал на Главное управление Вооруженных сил России.