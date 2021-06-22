За деньги "не замечали" нарушений: налоговики нанесли государству ущерб на 2,5 миллиарда

Правоохранители разоблачили на коррупции должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы. Чиновники способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов на сумму в примерно 2,5 миллиарда гривен.

Во время досудебного следствия работники Государственного бюро расследований установили, что чиновники налоговой службы вступили в сговор с несколькими компаниями, которые занимаются реализацией подакцизной продукции.

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Детали преступной схемы

Налоговики согласно действующему законодательству должны были блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, ведь они отнесены к рисковым. Зато они за взятки не "замечали" грубых нарушений налогового законодательства.

По имеющейся информации, противоправная схема действовала с середины 2020 года. Она позволила дельцам уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 миллиарда гривен.

Результаты обысков у фигурантов дела

Работники ГБР провели обыски в служебных помещениях ГНС в Киеве. Во время следственных действий изъяли вещи и документы, которые приобщат к материалам дела.

Злоумышленникам грозит заключение до 6 лет

Уголовное производство начали по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.



Налоговики нанесли государству ущерб на 2,5 миллиарда / Фото ГБР