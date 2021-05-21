Налоговики пришли с обысками в Киевтеплоэнерго

Очередные обыски проводили 20 мая прокуроры и представители Государственной налоговой милиции в коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго. Как отмечают чиновники, они сотрудничали с правоохранителями.

Как отметили в пресс-службе компании, которая является поставщиком тепла и горячей воды, налоговики приходили для того, чтобы получить документальные подтверждения выполнения условий соглашений КП с одним из контрагентов.

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Чиновники подчеркнули, что коммунальщики не являются фигурантами уголовного производства, по которому приходили правоохранители.

Расследуют деятельность контрагента

Следователи, которые проходили в офис Киевтеплоэнерго, требовали от работников компании предоставить им акты выполненных работ и другую документацию, которая касалась договора с другой фирмой.

Следует отметить, что запрос правоохранителей касался деятельности должностных лиц Киевтеплоэнерго, хотя уголовное производство касалось налоговой истории, учета и хозяйственной деятельности предприятия контрагента,

– рассказали в КП.

Несмотря на тот факт, что налоговики якобы расследуют деятельность контрагентов, в Киевтеплоэнерго говорят, что предоставили правоохранителям все необходимые документы и данные.

В ГФС говорят о хищении денег

Согласно данным налоговиков, следственные действия связаны с тем, что одно из предприятий Киева постоянно побеждало в тендерах КП на общую сумму более 260 миллионов.

Контрагент все работы выполнял собственными силами, но якобы не в полном объеме.

Также, как утверждают налоговики, представители частной компании якобы завышали стоимость работ и материалов, а также передавали часть работ субподрядчикам. Закупку некоторых материалов проводили у фиктивных фирм.

Эксперты насчитали убытков от подобной деятельности на 10 миллионов гривен.