Налоговики пришли с обысками в Киевтеплоэнерго

Очередные обыски проводили 20 мая прокуроры и представители Государственной налоговой милиции в коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго. Как отмечают чиновники, они сотрудничали с правоохранителями.
Как отметили в пресс-службе компании, которая является поставщиком тепла и горячей воды, налоговики приходили для того, чтобы получить документальные подтверждения выполнения условий соглашений КП с одним из контрагентов.
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Чиновники подчеркнули, что коммунальщики не являются фигурантами уголовного производства, по которому приходили правоохранители.
Расследуют деятельность контрагента
Следователи, которые проходили в офис Киевтеплоэнерго, требовали от работников компании предоставить им акты выполненных работ и другую документацию, которая касалась договора с другой фирмой.
Следует отметить, что запрос правоохранителей касался деятельности должностных лиц Киевтеплоэнерго, хотя уголовное производство касалось налоговой истории, учета и хозяйственной деятельности предприятия контрагента,
– рассказали в КП.
Несмотря на тот факт, что налоговики якобы расследуют деятельность контрагентов, в Киевтеплоэнерго говорят, что предоставили правоохранителям все необходимые документы и данные.
В ГФС говорят о хищении денег
- Согласно данным налоговиков, следственные действия связаны с тем, что одно из предприятий Киева постоянно побеждало в тендерах КП на общую сумму более 260 миллионов.
- Контрагент все работы выполнял собственными силами, но якобы не в полном объеме.
- Также, как утверждают налоговики, представители частной компании якобы завышали стоимость работ и материалов, а также передавали часть работ субподрядчикам. Закупку некоторых материалов проводили у фиктивных фирм.
- Эксперты насчитали убытков от подобной деятельности на 10 миллионов гривен.