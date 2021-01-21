Нападение на работника Офиса президента в Киеве: одного из разбойников осудили на 8 лет
В Киеве 21 января осудили армянина, который в марте 2019 года ограбил сотрудника Офиса президента. Мужчину 4 раза ударили по голове – он умер, его тело нашли на следующий день.
Свою вину обвиняемый признал частично. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.
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Что известно об этом преступлении
В марте 2019 года в Киеве на улице Баггоутовской этот гражданин Армении вместе с сообщником встретили пострадавшего на улице и совершили разбойное нападение, нанеся мужчине не менее 4 ударов в область головы. На следующий день тело мужчины нашли местные жители.
- Погибшим оказался сотрудник Администрации президента Украины (теперь Офис президента).
- В ходе следствия правоохранителям удалось установить и задержать одного из нападавших.
- Его приговорили к 8 годам заключения.
Александр Бухтатий – умер после нападения разбойников / Фото kiev.informator / Сергей Марченко
Материалы относительно соучастника преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование по которому продолжается.
Найти доказательства того, что именно действия нападавших стали причиной смерти мужчины, следствие не смогло.
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