В Киеве 21 января осудили армянина, который в марте 2019 года ограбил сотрудника Офиса президента. Мужчину 4 раза ударили по голове – он умер, его тело нашли на следующий день.

Свою вину обвиняемый признал частично. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

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Что известно об этом преступлении

В марте 2019 года в Киеве на улице Баггоутовской этот гражданин Армении вместе с сообщником встретили пострадавшего на улице и совершили разбойное нападение, нанеся мужчине не менее 4 ударов в область головы. На следующий день тело мужчины нашли местные жители.

Погибшим оказался сотрудник Администрации президента Украины (теперь Офис президента).

В ходе следствия правоохранителям удалось установить и задержать одного из нападавших.

Его приговорили к 8 годам заключения.



Александр Бухтатий – умер после нападения разбойников / Фото kiev.informator / Сергей Марченко

Материалы относительно соучастника преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование по которому продолжается.

Найти доказательства того, что именно действия нападавших стали причиной смерти мужчины, следствие не смогло.