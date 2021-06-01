Дві ці події трапилися 31 травня на автобусній зупинці в районі монастиря. На щастя ніхто сильно не постраждав.

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Парубок, який намагався кинутись під авто / Фото "Варта Голосієво"

Більше про напад з ножем

Літній чоловік підійшов із погрозами до дівчини та взяв її за волосся.

Це побачив водій автобуса та побіг на допомогу.

Він вибив із рук нападника ніж. Як наслідок, він отримав поріз руки.

Згодом водій разом із перехожим затримали зловмисника та викликали поліцію

Затриманий говорив речі, які вказують на те, що в нього є розлади психіки.

Зокрема, зловмисник казав, що поліція забрала дитину

Також розповідав щось про Зеленського та Тимошенко.

Щодо нападу на дівчину, він сказав, що хотів взяти її в заручники.

Однак для чого це було потрібно – не пояснив.

Як повідомляє "Сегодня", чоловік має розлади психіки та стоїть на обліку в психіатра.

Після затримання його родичі принесли відповідні документи.

Тому згодом зловмисника відправили на лікування.



Чоловік, який напав із ножем на дівчину / Фото "Варта Голосієво"

Спроба самогубства на зупинці

У цьому ж місці інший чоловік вирішив накласти на себе руки. Він підійшов до узбіччя та кинувся під колеса Mersedes.



Хлопець після спроби самогубства / Фото "Варта Голосієво"

На щастя, водій встиг вчасно загальмувати, тому хлопець не постраждав. Однак, у дописі пишуть, що до правоохоронців щодо цього інциденту не звертались. Перехожі просто заспокоїли його в розмові та відправили додому.