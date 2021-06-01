Дві ці події трапилися 31 травня на автобусній зупинці в районі монастиря. На щастя ніхто сильно не постраждав.
Інший випадок Чоловік з битою напав на електромонтерів у Харкові: відео
Парубок, який намагався кинутись під авто / Фото "Варта Голосієво"
Більше про напад з ножем
- Літній чоловік підійшов із погрозами до дівчини та взяв її за волосся.
- Це побачив водій автобуса та побіг на допомогу.
- Він вибив із рук нападника ніж. Як наслідок, він отримав поріз руки.
- Згодом водій разом із перехожим затримали зловмисника та викликали поліцію
- Затриманий говорив речі, які вказують на те, що в нього є розлади психіки.
- Зокрема, зловмисник казав, що поліція забрала дитину
- Також розповідав щось про Зеленського та Тимошенко.
- Щодо нападу на дівчину, він сказав, що хотів взяти її в заручники.
- Однак для чого це було потрібно – не пояснив.
- Як повідомляє "Сегодня", чоловік має розлади психіки та стоїть на обліку в психіатра.
- Після затримання його родичі принесли відповідні документи.
- Тому згодом зловмисника відправили на лікування.
Чоловік, який напав із ножем на дівчину / Фото "Варта Голосієво"
Спроба самогубства на зупинці
У цьому ж місці інший чоловік вирішив накласти на себе руки. Він підійшов до узбіччя та кинувся під колеса Mersedes.
Хлопець після спроби самогубства / Фото "Варта Голосієво"
На щастя, водій встиг вчасно загальмувати, тому хлопець не постраждав. Однак, у дописі пишуть, що до правоохоронців щодо цього інциденту не звертались. Перехожі просто заспокоїли його в розмові та відправили додому.