Эпические схватки устроил представитель ВО "Батькивщина" Константин Бондарев перед внеочередной сессией Киевского областного совета 8 апреля. Политик набросился на своего коллегу от партии "За майбутнє", а потом едва не устроил драку с депутатом от "Европейской солидарности".

Из-за чего именно Бондарев устроил схватку с другими политиками, неизвестно. Однако он утверждал, что бывший мэр Василькова Владимир Сабадаш "вербует его людей".

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Утолить нардепа, который устроил потасовку с коллегой пытался Роман Тытыкало из "ЕС". Потом и ему за это досталось.

Обещал побить всех

Судя по видео, которое сняла представитель фракции "За Майбутнє", Бондарев был настроен на драку с кем-либо, кто будет пытаться его успокоить.

Перед заседанием облсовета он подскочил к Владимиру Сабадашу и начал хватать его за пиджак. Агрессивно настроенный политик обещал побить коллегу, но его начал оттягивать Тытыкало.

После этого Бондарев пообещал побить оппонента позже.

Он приезжает и пытается вербовать моих людей, как животное КГБшное... Еще раз ты куда приедешь, я тебя приеду отп*зжу,

– заявил Бондарев, после чего ушел из зала заседаний.

Впрочем, уже через несколько минут депутат от "Батькивщины" вернулся и начал нападать уже на Тытыкало.

Смотрите видео нападений депутата от "Батькивщины" на коллег в Киевском облсовете (18+):