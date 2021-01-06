С начала 2021 года в Киеве полицейские составили 134 административных протокола из-за нарушения карантинных ограничений. Всего с марта 2020 года в столице правоохранители выписали более 9 тысяч штрафов.

Особое внимание уделяется не только наличию масок у людей, но и тому, как правильно они их носят. Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

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В сообщении говорится, что в столице полицейские только в начале 2021 года выписали уже 134 штрафа. Зато с марта 2020 года, когда начался карантин, показатель составляет 9864 административных протоколов.

Правоохранители продолжают разъяснять гражданам правила ношения средств индивидуальной защиты и настаивают на соблюдении социальной дистанции, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности,

– отметили в пресс-службе.

Кроме этого, полиция постоянно проверяет, соблюдают ли карантинные ограничения субъекты хозяйствования. Для проведения таких проверок создаются мобильные группы правоохранителей.

В случае выявления нарушений виновных привлекают к административной или уголовной ответственности.

Ответственность за нарушение карантина в Украине: что известно

Президент Украины в ноябре 2020 года подписал закон об административной ответственности за нахождение в общественных заведениях и транспорте без средств защиты. Речь идет прежде всего об обязательном ношении масок.

Документ имеет целью предотвратить распространение COVID-19 среди украинцев.



Уголовная и административная ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала