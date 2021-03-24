Директор Института нацпамяти Антон Дробович сообщил, что есть меценаты, которые готовы оплатить демонтаж серпа и молота с Родины-матери. По его словам, правительству сейчас просто не до этого.

Для того, чтобы декоммунизировать этот памятник необходимо решение соответствующего министерства. А сейчас правительство занято проблемами преодоления пандемии коронавируса.

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Есть меценаты

Впрочем, меценаты, которые могут помочь убрать запрещенную, коммунистическую символику есть. На процедуру демонтажа нужен ориентировочно год, заверил Дробович.

Как только будет решение или Министерства культуры или Кабинета Министров, я думаю, этот вопрос сдвинется с мертвой точки,

– сказал он.



Антон Дробович / Фото chas.news Константина Полищука

Сам музей, на балансе которого находится монумент, не может принять такое решение.

Должна быть четкая политическая воля, иначе кто-то может сказать, что статуя – на территории музея, следовательно, не подпадает под декоммунизацию как исключение из закона,

– добавил Дробович.

Что будет вместо серпа и молота – варианты:

Чистый щит (вообще без ничего)

Какой-то знак по результатам конкурса

Чистый щит плюс лазерная проекция

Кстати, ночью Родина-мать уже становится патриоткой – на статую проектируется вышитый орнамент и герб Украины.