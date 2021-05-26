Проезда по 20 или 25 гривен в Киеве не будет, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал возможность подорожания проезда в общественном транспорте столицы. Он заявил, что цену до 20 или 25 гривен не будут поднимать.

Кличко об этом говорил в эфире одного из телеканалов 26 мая. Также он упомянул о том, что транспортная отрасль в Киеве дотационная.

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По словам Кличко, в Киеве есть проблема с проездом. Он это объяснил тем, что сейчас в городе самый дешевый общественный транспорт Европы.

Мы видим, что мэры других городов уже подняли тариф на проезд – и во Львове, и в Киеве. В столице транспортная отрасль дотационная. Почти 3 миллиарда гривен мы дотируем,

– сказал мэр Киева.

Также чиновник отметил, что тема поднятия тарифа "назрела", однако без экономического обоснования этого делать не будут. Когда и насколько поднимут стоимость проезда – он не сказал.