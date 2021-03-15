Настоятель Киево–Печерской лавры Павел, в народе известный как "Паша-Мерседес", признался жене Виктора Медведчука Оксане Марченко, что отпускал грехи маньяку Оноприенко до того, как он был задержан.

Павел не сдал его милиции, потому что считал, что хотел привести маньяка к покаянию. После этого Оноприенко продолжал убивать людей.

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Исповедь маньяка

Такую историю Павел рассказал во время интервью Оксане Марченко – жене Медведчука, на которую недавно были наложены санкции. Рассказ вошел в фильм "Паломница".

Настоятель Лавры решил вспомнить моменты собственной жизни, которые он больше всего запомнил.

Был такой человек, который убил 56 человек. Он уже умер. Он пришел ко мне на исповедь в церковь в Нововолынске и говорит: "Я убил". Я говорю: "Ну, осознай". Он: "Заявляй на меня, иди в милицию". Я говорю: "Я не участковый, чтобы заявлять на вас. Моя цель – привести вас к покаянию",

– ответил Павел маньяку.

Он также добавил, что посоветовал Оноприенко не делать больше никому зла, потому что его все-таки поймает милиция.

Имя Анатолия Оноприенко настоятель не называл, но во время этого рассказа в фильме показывают лицо серийного убийцы.

Почему настоятеля Павла называют "Паша-Мерседес"? Так его прозвали из-за любви к дорогим иномаркам и регулярных нарушений правил дорожного движения.

Что больше всего запомнилось Павлу

Также Павел отметил, что Оноприенко во время допросов упоминал имя священника.

И когда он тащил 25-летнюю девушку за дом, держа нож у шеи, и когда его взяли, он сказал на суде: "Павел говорил, что если я совершу еще убийства, то попадусь. Вот это мне в жизни запомнилось,

– рассказал Павел.

Настоятель Киевской Лавры признался, что отпускал грехи маньяку Оноприенко: смотрите видео

Что известно об Анатолии Оноприенко – серийный убийца, уроженец Житомирской области, который, по доказанным эпизодам, убил по меньшей мере 52 человека с 1989 по 1996 годы. Умер в тюрьме, где отбывал пожизненное.