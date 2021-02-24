В Киеве 23 февраля водитель маршрутки №239 якобы отказался везти дедушку с двумя детьми. Все потому, что мужчина требовал, чтобы дедушка платил за двух детей из многодетной семьи.

Детали инцидента в Киеве

По словам автора поста Романа Литвиненко, происшествие случилось в 16:50.

Читайте также На проспекте Победы в Киеве затопило кипятком подземный переход: видео

Дедушка зашел в маршрутку с детьми в возрасте 6 и 9 лет. С собой он якобы имел все необходимые документы для льготного проезда внуков.

Водитель кричал на весь салон: "Не надо было их столько рожать. У меня таких ежедневно до*ига. Или платы, или выходи,

– рассказал Литвиненко.

Когда пожилой мужчина фотографировал номерные знаки маршрутки, водитель, по словам автора заметки, пытался наехать на дедушку с детьми.

Литвиненко добавил: "Дети получили огромное потрясение. Для них это дикость. Дедушка – еще больше, после инсульта такие ситуации пережить вдвое сложнее и успокоиться".



В Киеве водитель маршрутки №239 нахамил дедушке с детьми / Фото Романа Литвиненко



Водитель отказывался везти детей по льготному тарифу / Фото Романа Литвиненко