Об этом он говорил на пресс-конференции 20 мая. Его спросили о том, что ему сделал Кличко и являются ли обыски в Киеве политическим давлением.

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Что сказал президент об обысках

По словам Владимира Зеленского, мэр Киева лично ему ничего не сделал. Также он отметил, что с большим уважением относится к Виталию Кличко. Единственное по словам президента, что их связывает, – подчинение в государственной вертикали.

Относительно обысков, которые идут, их 70 или 50 было в окружение господина Кличко. Потому что не надо было похищать деньги в бюджете. Мне кажется, это справедливо. Не об этом ли мы мечтали?

– заявил Владимир Зеленский.

Видит ли Кличко конкурентом на президентских выборах

Прежде всего Владимир Зеленский сказал, что не решил будет ли баллотироваться на следующих выборах президента. Что касается конкуренции нынешнего главы Киева на выборах, то он посоветовал искать ответ в социологических опросах.

Также в ответе он перешел на личности. Он добавил, что не видит в Виталии Кличко политического конкурента, поскольку глава Офиса Президента не берет взятки, в отличие от заместителя Киевсовета.

О каких обысках говорится

Недавно правоохранительные органы пришли с обысками почти во все основные коммунальные предприятия столицы.

Кличко заявил, что это давление на него и городскую власть.

В Офисе президента заверили, что политики в этом нет.

Впоследствии с обыском пришли в дом Кличко.

Обыскивали другую квартиру, однако мэр Киева сказал, что это также попытка давления.

Позже, в прокуратуре заявили, что уже объявили подозрение 11 людям.

Общие убытки, которые они нанесли бюджету – 43 миллиона гривен.

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