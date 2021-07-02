Об этом сообщили утром 2 июля. Коммунальщики уже начали работы по восстановлению питания.

Актуально В Киеве более чем втрое увеличили стоимость парковки

На каких перекрестках не работают светофоры

  • Нижний Вал и Набережно-Крещатицкая.
  • Верхний Вал и Набережно-Крещатицкая.
  • Нижний Вал и Грецкая.
  • Волошская и Григория Сковороды.
  • Волошская и Хорива.
  • Волошская и Ильинская.
  • Волошская и Спасская.

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Светофоры, которые вышли из строя в Киеве / Фото "Киев Оперативный"

В этих местах движение может быть затруднено. Также следует быть внимательным, поскольку там повышен риск возникновения аварий.