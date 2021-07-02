Об этом сообщили утром 2 июля. Коммунальщики уже начали работы по восстановлению питания.
Актуально В Киеве более чем втрое увеличили стоимость парковки
На каких перекрестках не работают светофоры
- Нижний Вал и Набережно-Крещатицкая.
- Верхний Вал и Набережно-Крещатицкая.
- Нижний Вал и Грецкая.
- Волошская и Григория Сковороды.
- Волошская и Хорива.
- Волошская и Ильинская.
- Волошская и Спасская.
Светофоры, которые вышли из строя в Киеве / Фото "Киев Оперативный"
В этих местах движение может быть затруднено. Также следует быть внимательным, поскольку там повышен риск возникновения аварий.