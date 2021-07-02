Не работают светофоры нескольких улиц Киева: где повышен риск ДТП

2 июля 2021 , 10:43
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Источник:

телеграм "Киев Оперативный"

Сразу на нескольких улицах перестали работать светофоры. Это произошло из-за отключения электросети. Как следствие, движение в этих местах стало более опасным.

Об этом сообщили утром 2 июля. Коммунальщики уже начали работы по восстановлению питания.

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На каких перекрестках не работают светофоры

  • Нижний Вал и Набережно-Крещатицкая.
  • Верхний Вал и Набережно-Крещатицкая.
  • Нижний Вал и Грецкая.
  • Волошская и Григория Сковороды.
  • Волошская и Хорива.
  • Волошская и Ильинская.
  • Волошская и Спасская.


Светофоры, которые вышли из строя в Киеве / Фото "Киев Оперативный"

В этих местах движение может быть затруднено. Также следует быть внимательным, поскольку там повышен риск возникновения аварий.

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Автор: Олександр Марчак