Не работают светофоры нескольких улиц Киева: где повышен риск ДТП

Сразу на нескольких улицах перестали работать светофоры. Это произошло из-за отключения электросети. Как следствие, движение в этих местах стало более опасным.

Об этом сообщили утром 2 июля. Коммунальщики уже начали работы по восстановлению питания.

Актуально В Киеве более чем втрое увеличили стоимость парковки

На каких перекрестках не работают светофоры

Нижний Вал и Набережно-Крещатицкая.

Верхний Вал и Набережно-Крещатицкая.

Нижний Вал и Грецкая.

Волошская и Григория Сковороды.

Волошская и Хорива.

Волошская и Ильинская.

Волошская и Спасская.



Светофоры, которые вышли из строя в Киеве / Фото "Киев Оперативный"

В этих местах движение может быть затруднено. Также следует быть внимательным, поскольку там повышен риск возникновения аварий.