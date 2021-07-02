Не работают светофоры нескольких улиц Киева: где повышен риск ДТП
2 июля 2021 , 10:43Читати новину українською
Источник:телеграм "Киев Оперативный"
Сразу на нескольких улицах перестали работать светофоры. Это произошло из-за отключения электросети. Как следствие, движение в этих местах стало более опасным.
Об этом сообщили утром 2 июля. Коммунальщики уже начали работы по восстановлению питания.
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На каких перекрестках не работают светофоры
- Нижний Вал и Набережно-Крещатицкая.
- Верхний Вал и Набережно-Крещатицкая.
- Нижний Вал и Грецкая.
- Волошская и Григория Сковороды.
- Волошская и Хорива.
- Волошская и Ильинская.
- Волошская и Спасская.
Светофоры, которые вышли из строя в Киеве / Фото "Киев Оперативный"
В этих местах движение может быть затруднено. Также следует быть внимательным, поскольку там повышен риск возникновения аварий.Обратите внимание! Под Полтавой мужчина решил за собственные деньги починить участок дороги. Однако у него украли строительные материалы. В сети историю распространили и люди помогли приобрести новый цемент. Об этом сообщили 29 июня.