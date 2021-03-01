Не только на кассах: в Киевском метро появились дефибрилляторы – фото
После длительных обещаний, обсуждений и скандалов дефибрилляторы наконец установили на платформах 19 станций столичной подземки. Произошло это 1 марта.
Источник:КП "Киевский метрополитен"
Как отметили чиновники, работы по размещению, согласованные с авторами инициативы "РеаниМетро", завершились. Так, в настоящее время с помощью специального оборудования в случае остановки сердца могут спасти жизни пассажиров и работников подземки на 19 станциях.
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Всего в метрополитене установлено 52 дефибриллятора.
Где установили дефибрилляторы на платформах метро в Киеве
Сейчас медицинское оборудование доступно правоохранителям управления полиции в метрополитене и представителям муниципальной стражи Киева, у которых есть квалификация по оказанию медицинской помощи на станциях:
- "Лесная";
- "Дарница";
- "Арсенальная";
- "Хрещатик";
- "Театральная";
- "Вокзальная";
- "Политехнический институт"
- "Шулявская";
- "Святошин";
- "Академгородок";
- "Почайна";
- "Контрактовая площадь";
- "Площадь Независимости";
- "Площадь Льва Толстого";
- "Олимпийская";
- "Лукьяновская";
- "Золотые ворота";
- "Дворец спорта";
- "Осокорки".
Без победителей тендера
В метрополитене подчеркнули, что дефибрилляторы пришлось закупать за счет Городского центра общественного здоровья, поскольку компания-победитель тендера не обеспечила оборудование и документы надлежащего качества. Поставленную продукцию вернули с претензией о возмещении средств.
Дефибрилляторы установили на платформах станций метро / Фото КП "Киевский метрополитен"
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