После длительных обещаний, обсуждений и скандалов дефибрилляторы наконец установили на платформах 19 станций столичной подземки. Произошло это 1 марта.

Как отметили чиновники, работы по размещению, согласованные с авторами инициативы "РеаниМетро", завершились. Так, в настоящее время с помощью специального оборудования в случае остановки сердца могут спасти жизни пассажиров и работников подземки на 19 станциях.

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Всего в метрополитене установлено 52 дефибриллятора.

Где установили дефибрилляторы на платформах метро в Киеве

Сейчас медицинское оборудование доступно правоохранителям управления полиции в метрополитене и представителям муниципальной стражи Киева, у которых есть квалификация по оказанию медицинской помощи на станциях:

"Лесная";

"Дарница";

"Арсенальная";

"Хрещатик";

"Театральная";

"Вокзальная";

"Политехнический институт"

"Шулявская";

"Святошин";

"Академгородок";

"Почайна";

"Контрактовая площадь";

"Площадь Независимости";

"Площадь Льва Толстого";

"Олимпийская";

"Лукьяновская";

"Золотые ворота";

"Дворец спорта";

"Осокорки".

Без победителей тендера

В метрополитене подчеркнули, что дефибрилляторы пришлось закупать за счет Городского центра общественного здоровья, поскольку компания-победитель тендера не обеспечила оборудование и документы надлежащего качества. Поставленную продукцию вернули с претензией о возмещении средств.



Дефибрилляторы установили на платформах станций метро / Фото КП "Киевский метрополитен"