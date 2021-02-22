У Києві ще одна людина постраждала від падіння бурульок – це сталось у Голосіївському районі столиці. Літня жінка потрапила із травмами до лікарні.

Сніжно-льодовий шматок впав просто на неї. Жінку госпіталізували із забоями поперекового відділу хребта і правого плеча.

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І це не перший випадок травмування людей під час потепління. Сайт 24 каналу писав, що у столиці постраждали 4 людини. Дістається й спорудам – 19 лютого на провулку Тараса Шевченка бурулька пошкодила магазин.

Обережно, падають бурульки!

У КМДА кажуть, що очищенням покрівель від бурульок у столиці займаються 21 бригада альпіністів і 111 покрівельників. Проте небезпека все одно існує.

Киян застерігають – в столицю після тепла у столицю знову прийдуть морози й з’являться нові бурульки, які падатимуть під час потепління.

У цей час людям необхідно обережно пересуватися вулицями й триматися якомога далі від будинків.