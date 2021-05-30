По официальной версии, Киеву исполняется 1539 лет. Впрочем, историки так и не пришли к единому выводу – вероятно, город был основан позднее 482 года. Дискуссия относительно даты продолжается и до сих пор.

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Однако существуют неопровержимые факты о Киеве, о которых стоит знать.

Неизвестные факты – улицы

Самая длинная улица Киева – Броварской проспект. Его длина составляет 14 километров. Самая короткая – Инженерный переулок, расположенный рядом с Арсенальной площадью. Его длина – всего лишь 50 метров.

Самой древней улицей считают Владимирскую. Ее возраст уже перевалил за тысячелетие.



На Владимирской располагается редакция 24 канала / Фото Wikimedia

Крещатик

Главная улица столицы является самой широкой в городе – 75 метров. В то же время Крещатик считают самой короткой центральной улицей в Европе. Ее длина – всего 1 225 метров.



Улица Крещатик / Фото Wikimedia

Наиболее узкой улицей является Георгиевский переулок, что недалеко от Софиевского собора. Проезжая часть переулка имеет ширину 5,4 метра.

Почти тысячелетний дуб Грюневальда

Древнейшим деревом Киева является Дуб Грюневальда. Ему примерно – 800 – 900 лет. Дуб стоит в Конча-Заспе, на 27 километре Столичного шоссе.



Дуб Грюневальда / Фото Викимедии

Лысая гора – место темных сил

По поверью, местом, где собираются темные силы, в частности ведьмы, считают Лысую гору. Говорят, она стала "лысой" именно из-за демонических проявлений. Впрочем, причина на самом деле другая – это топор. На этой местности просто вырубили все деревья.

Майдан Незалежности: при чем тут черти

В древние времена его называли Козье болото. Это место считали "пропащим", ведь на болоте, по поверью, всегда черти водятся.



Современный Майдан / Фото Wikimedia

Только в 1830 году Козье болото получило официальное название Крещатицкая площадь. Народное название сохранилось в боковой улице, которая до 1894 года называлась Козиноболотной (ныне переулок Тараса Шевченко).

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Интересные факты

В Киеве на улице Прорезной, 11 есть лифт, который вмещает всего одного человека – его считают самым маленьким в городе. Разработали этот лифт в 50-х годах прошлого века лично для партийного деятеля, жившего на последнем этаже.



Лифт на одного на Прорезной / Фото Discover.ua

На Оболони есть храм, расположенный на крыше жилого здания. Его обустроили в обычной квартире.



Храм на крыше дома на Оболони / Фото my-obolon.kiev.ua

Древнейшим памятником Киева является колонна Магдебургского права. Она располагается на склонах Днепра недалеко от Набережного шоссе. Установили ее в 1802 – 1808 годах.



Колонна Магдебургского права / Фото Wikimedia