В Киеве, на Березняках 30 января неизвестные открыли стрельбу по окнам одного из домов. В результате повреждены стекла в нескольких квартирах.

Источник: Dtp.Kiev

Инцидент произошел в Киеве на улице Днепровская набережная, 5А вечером 30 января. Пострадали несколько квартир.

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Детали обстрела квартир в Киеве

Неизвестные злоумышленники обстреляли окна многоэтажного дома.

На фото, обнародованных жителями, видны последствия обстрелов – в стекле окон маленькие дырки от пуль.

Big Kyiv сообщает, что одна из пользовательниц сети в сообществе "Наш дом – Березняки" написала, что окна ее квартиры на 6 этаже попали под обстрел. По словам другой женщины, полиция предполагает, что "снайпер" находился в доме напротив.

Люди высказывают мнение, что стрелять могли из травматического оружия.



Детали обстрелов квартир в столице / Скриншот из сообщества "Наш дом-Березняки"



Неизвестные обстреляли окна в квартирах на Березняках / Фото Dtp.Kiev



Пострадали окна нескольких квартир / Фото Dtp.Kiev

Инцидент произошел на улице Днепровская набережная: смотрите карту