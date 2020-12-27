Спасатели предупреждают о непогоде в Киеве: на дорогах будет гололедица
В Киеве прогнозируют гололедицу на дорогах / Рixabay
В Киеве утром и днем 28 декабря ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду и гололедицу на дорогах I уровня опасности, желтого.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными. Кроме того, жителям столицы рекомендуют следовать советам во время гололедицы.
Советы для водителей во время гололедицы
- Соблюдайте скоростной режим и дистанцию.
- При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума.
- Не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари.
- Не используйте автомобиль с летними шинами.
Советы для пешеходов
- Ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву.
- Не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм. Лучше размахивайте руками в такт ходьбы, так легче удержать равновесие.
- При нарушении равновесия во время ходьбы по скользкой дороге попробуйте быстро присесть.
- Будьте внимательны и на тротуаре, ведь автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить.
- Учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4 – 5 раз.
- Обходите металлические крышки люков, они могут быть покрыты льдом.
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