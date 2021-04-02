В центре Киева вечером 1 апреля состоялось массовое гуляние. На Контрактовую площадь вышла в основном молодежь – с песнями и танцами.

И все это – несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса в Украине в целом, и в Киеве в частности. Видео гуляний опубликовал в фейсбуке пользователь Dmitry Raimov.

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В Киеве могут ввести комендантский час, но пока – молодежь гуляет

С танцами и песнями люди вышли на Контрактовую площадь в Киеве вечером на 1 апреля. О сложной ситуации с COVID-19 в столице Украины, так кажется, они забыли.

И это при том, что киевская власть уже обсуждает возможность усиления карантинных ограничений – вплоть до введения комендантского часа.

Ситуацию ярко продемонстрировало видео, опубликованное в фейсбуке. В нем зафиксировано, как молодежь отдыхает, и при этом маски можно увидеть далеко не на всех, а о соблюдении социальной дистанции даже не идет речи.

Коронавирус в Киеве: какая ситуация по состоянию на 1 апреля

За минувшие сутки (по состоянию на 1 апреля) в Киеве обнаружили 1150 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Городской голова Виталий Кличко предупредил: если ситуация ухудшится, власть введет дополнительные ограничения.

В столице уже необходимо носить маски в местах общего пользования, не работают ТРЦ, ярмарки, запрещены массовые мероприятия, а заведениям общественного питания разрешено готовить только на вынос.

С 5 апреля общественный транспорт Киева будет работать только по спецпропускам.