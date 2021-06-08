В Nestle прокомментировали заявление бывшего работника: его якобы уволили за украинский язык

Компания Nestle сообщила, что Артем Кравченко уволился сам – написал заявление по соглашению сторон. Бывший работник компании сообщил, что его якобы уволили из-за украинского языка.

Кроме того, в Nestle отметили, что все тренинги и обучения работников проводятся на украинском языке. Но Кравченко уверяет, что в компании создали специальные условия, чтобы увольнять тех людей, которые требуют общения на государственном языке.

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Объяснение Nestle

В Nestle эти заявления опровергают. В компании отметили, что у них действует объективная и прозрачная система оценивания знаний и компетенций работников.

Мы считаем каждого работника наибольшей ценностью для компании. Мы стараемся трудоустраивать и развивать квалифицированных и мотивированных людей, которые уважают наши ценности и обеспечить равные возможности для их профессионального роста. Мы стремимся к разнообразию, инклюзивности и равенству во всем, что мы делаем,

– сообщили сайту 24 канала в пресс-офисе Nestle в Украине.

Уволился сам

Также в компании подчеркнули, что Артема Кравченко никто не увольнял.

Он в одностороннем порядке подал свое заявление об увольнении ООО "Нестле Украина" 24 мая 2021 года.

Заявление бывшего работника

На своей странице в инстаграме представители компании сообщили, что Nestle использует в корпоративных коммуникациях и учебных материалах украинский или английский язык, а во внешней коммуникации — исключительно украинский.

Впрочем, бывший работник Nestle Артем Кравченко рассказал, что языком общения в компании является русский. Он самостоятельно пытался инициировать переход на украинский язык в деловой переписке и во время тренингов, но руководство его письма и просьбы игнорировало.

Также Кравченко заявил, что компания ввела "субъективную форму оценивания квалификации". В частности, на тестах занижала оценки людям, требовавшим общения на украинском.

Мужчина сказал, что эту новую систему оценивания использовали, чтобы его уволить.