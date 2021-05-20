Об этом Кличко рассказал в интервью. Мэр уверен, что это из-за того, что многие партии пытаются повлиять на процесс управления городом

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Это все вопрос контроля, – Кличко

Я считаю, здесь нет ничего персонального, исключительно политика. Есть такая пословица, еще когда-то Наполеон говорил: "Кто контролирует Париж, тот контролирует Францию". Я понимаю, что это все вопросы контроля, вопросы управления городом,

– рассказал Кличко.

Напряжение возникло и из-за того, что президентская политсила не одержала на выборах в столице победу и даже не вошла в тройку лидеров. Сам мэр также не является "представителем этой власти".

Мэр видел Зеленского полгода назад

Что касается непосредственного общения с главой государства, то Кличко говорит, что виделся с Зеленским еще полгода назад. Что касается руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, то он на сообщения мэра не отвечает. Кличко, однако, заметил, что понимает, что у главы ОП много дел.

К теме Кличко считает, что к обыскам в его доме причастен Офис Президента

Ранее в КГГА правоохранители провели обыски

Отметим, что ранее правоохранители провели обыски в КГГА и коммунальных предприятиях. Представителей стражи порядка даже заметили в доме, где проживает сам Кличко. Однако они заверили, что пришли в другое помещение. Мэр назвал эти события попыткой давления на него.

В "Слуге народа" говорят, что это – не политическое давление

Заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заверил, что не всегда обыски являются политическим давлением. Не исключительно, что у правоохранителей могут быть вопросы, если не к самому Кличко, то к его окружению.