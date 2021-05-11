Возмущенные граждане отметили, что застройщик – SAGA Development – положил асфальт для парковки непосредственно поверх велодорожки. На возмущение граждан и просьбы убрать стоянку представители частной компании якобы не реагировали.
Смотрите также Смертельная авария на трассе Киев – Чоп: среди погибших есть ребенок – фото
Поэтому стоянку разрушили силами активистов.
Разбили и разрисовали асфальт
Застройщику напомнили, что не надо захватывать тротуар / Фото ЕК
- На акцию возле станции метро "Нивки" люди собрались вечером 11 мая. С лопатами и рычагами жители района разбили асфальт стоянки.
- На месте происшествия находились работники полиции, однако запретить разрушение парковки они не могли. Поскольку согласно документам на этом участке должны быть тротуар и велодорожка.
- Застройщик, как говорят активисты, захватил участок земли несмотря на запрет полиции и коммунальщиков.
Активисты хотят вернуть велодорожку, которую якобы захватил застройщик / Фото Киев оперативный