В Киеве 23 февраля одновременно возникли 2 пожара – пока бойцы ГСЧС воюют с огнем на ДВРЗ, на заводе "Квазар" загорелся склад, недалеко от Куреневки.

На вызов приехали несколько пожарных машин, но они не тушат огонь. В соцсетях предполагают, что они без воды.

Читайте также Протесты в поддержку Стерненко: в Киеве начались первые столкновения – фото, видео

В сообществе "Киев оперативный" пишут:

"Видимо, сегодня день какой-то "пожароопасный". Сейчас пылает склад на заводе "Квазар".

Приехало несколько пожарных машин, но похоже, что пустые – без воды, так носятся вокруг, но не тушат. А на небольшом расстоянии от огня сложены какие-то бочки, что в них – неизвестно".

Одновременно в другом конце города – ДВРЗ, горит двухэтажный дом. Огонь охватил уже много метров.