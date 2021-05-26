Для ликвидации последствий аварии на место прибыли спасатели. Привлекли 2 единицы спецтехники и 7 работников ГСЧС.

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Что известно о ночной аварии

  • ДТП произошло около 23:25 на перекрестке Оболонского проспекта и проспекта Степана Бандеры.
  • По информации "ДТП Киев" водитель Volkswagen пролетел на красный свет и протаранил легковушку Skoda.
  • Параллельно с тем еще повредил два авто – Toyota и Renault.
  • Больше всего пострадало авто Skoda Fabia – водителя госпитализировали с политравмой.
  • Он находится в тяжелом состоянии.

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Ликвидация последствий ДТП / Фото ГСЧС

  • Спасатели ликвидировали утечку горючего из разбитого авто.
  • Им пришлось отключить аккумуляторные батареи и газовые установки вблизи ДТП и установить стационарную мачту, чтобы освещать место происшествия.
  • Причины и обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

 