Ночное ДТП в Киеве: повреждено 4 авто, одного водителя госпитализировали – фото

ДТП произошло в Оболонском районе вблизи метро Почайна. Столкнулись 4 авто, в результате чего у одной из легковушек потек топливный бак.
Для ликвидации последствий аварии на место прибыли спасатели. Привлекли 2 единицы спецтехники и 7 работников ГСЧС.
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Что известно о ночной аварии
- ДТП произошло около 23:25 на перекрестке Оболонского проспекта и проспекта Степана Бандеры.
- По информации "ДТП Киев" водитель Volkswagen пролетел на красный свет и протаранил легковушку Skoda.
- Параллельно с тем еще повредил два авто – Toyota и Renault.
- Больше всего пострадало авто Skoda Fabia – водителя госпитализировали с политравмой.
- Он находится в тяжелом состоянии.
Ликвидация последствий ДТП / Фото ГСЧС
- Спасатели ликвидировали утечку горючего из разбитого авто.
- Им пришлось отключить аккумуляторные батареи и газовые установки вблизи ДТП и установить стационарную мачту, чтобы освещать место происшествия.
- Причины и обстоятельства аварии устанавливают полицейские.