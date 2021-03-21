В ночном клубе Киева отпраздновали день рождения локдауна: возмутительное видео
В то время, когда столичные врачи валятся от усталости из-за огромного количества госпитализированных больных с COVID-19, киевский ночной клуб устроил празднование. В соцсетях уже назвали гуляния "празднованием дня рождения нового локдауна".
Источник:24 канал
К слову, локдаун в Киеве должны ввести уже с 23 марта. А вот на Киевщине карантин усилили уже с 21 марта.
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На обнародованном в соцсетях видео видно, как люди развлекаются без защитных масок и соблюдения социальной дистанции. В масках, судя по видео, были только официантки. Однако и они носили их неправильно – приспустив носики.
В комментариях мнения пользователей разделились, одни – одобряли такие действия, другие – решительно осуждали все действо.
Что писали в комментариях под видео:
- "И правильно делают, молодцы". "Пока живы – празднуем, а будем умирать – будем грустить".
- "Большинство заведений работает подпольно, поэтому продолжение праздновать будут в больнице под Киевом".
- "Нормальные психически здоровые люди веселятся. Это прекрасно. Так и должно быть. Если вы из группы риска и боитесь заболеть, то позаботьтесь о себе сами: сидите дома, заказывайте доставку, но не требуйте, чтобы вся экономика остановилась. Или это такая форма зависти?".
- "Естественный отбор никто не отменял".
В Киеве отпраздновали день рождения локдауна: смотрите видео
Какова ситуация с COVID-19 в Киеве
- За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 434 больных COVID-19, еще 28 человек умерли, а 234 – выздоровели. Всего с начала пандемии в столице заболели более 152 637 человек.
- Ситуация в регионе остается напряженной. Из-за этого в столице и области ввели локдаун. На Киевщине он начал действовать уже 21 марта. В столице ограничения усилят с 23 марта.
- Врачи не могут справиться с огромным потоком новых больных. К примеру, в Киевской городской больнице № 4 сразу 6 карет скорой ждали в очереди, чтобы передать больных в инфекционное отделение.
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