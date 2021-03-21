В то время, когда столичные врачи валятся от усталости из-за огромного количества госпитализированных больных с COVID-19, киевский ночной клуб устроил празднование. В соцсетях уже назвали гуляния "празднованием дня рождения нового локдауна".

К слову, локдаун в Киеве должны ввести уже с 23 марта. А вот на Киевщине карантин усилили уже с 21 марта.

Важно В Киеве и Харькове люди в костюмах Ку-клукс-клана устроили антиковидную клоунаду: видео

На обнародованном в соцсетях видео видно, как люди развлекаются без защитных масок и соблюдения социальной дистанции. В масках, судя по видео, были только официантки. Однако и они носили их неправильно – приспустив носики.

В комментариях мнения пользователей разделились, одни – одобряли такие действия, другие – решительно осуждали все действо.

Что писали в комментариях под видео:

"И правильно делают, молодцы". "Пока живы – празднуем, а будем умирать – будем грустить".

"Большинство заведений работает подпольно, поэтому продолжение праздновать будут в больнице под Киевом".

"Нормальные психически здоровые люди веселятся. Это прекрасно. Так и должно быть. Если вы из группы риска и боитесь заболеть, то позаботьтесь о себе сами: сидите дома, заказывайте доставку, но не требуйте, чтобы вся экономика остановилась. Или это такая форма зависти?".

"Естественный отбор никто не отменял".

В Киеве отпраздновали день рождения локдауна: смотрите видео

Какова ситуация с COVID-19 в Киеве