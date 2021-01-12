Организаторы торжеств на Софийской площади не собираются полностью демонтировать главную елку страны до 14 января. Сейчас с нее только убрали фотозоны.

Также представители Folk Ukraine решили ограничить подход к елке – чтобы избежать образования толпы. Об этом сообщили организаторы празднований, сообщает издание "Сегодня".

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По словам представителей компании, к ним постоянно обращались полицейские с сетованиями из-за того, что возле елки постоянно собирается много людей.

Без фотозон и аттракционов

Сейчас возле главной елки страны не работает ни одна из развлекательных локаций. Их решили отключить и разобрать для соблюдения карантинных ограничений.

Елка будет гореть новогодними огнями до 14 января, включительно. К нам постоянно приходит полиция с нареканием, что елка собирает много людей. Поэтому мы ограничили к ней подход. На площади елка будет оставаться до Старого Нового года. Только после этого начнется ее демонтаж,

– подчеркнули в Folk Ukraine.