Только ограничили вход: новогоднюю елку в Киеве пока демонтировать не будут
Организаторы торжеств на Софийской площади не собираются полностью демонтировать главную елку страны до 14 января. Сейчас с нее только убрали фотозоны.
Также представители Folk Ukraine решили ограничить подход к елке – чтобы избежать образования толпы. Об этом сообщили организаторы празднований, сообщает издание "Сегодня".
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По словам представителей компании, к ним постоянно обращались полицейские с сетованиями из-за того, что возле елки постоянно собирается много людей.
Без фотозон и аттракционов
Сейчас возле главной елки страны не работает ни одна из развлекательных локаций. Их решили отключить и разобрать для соблюдения карантинных ограничений.
Елка будет гореть новогодними огнями до 14 января, включительно. К нам постоянно приходит полиция с нареканием, что елка собирает много людей. Поэтому мы ограничили к ней подход. На площади елка будет оставаться до Старого Нового года. Только после этого начнется ее демонтаж,
– подчеркнули в Folk Ukraine.
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