В Киеве начали действовать усиленные карантинные ограничения до 16 апреля. Их могут продлить до 10 мая. Из-за системы спецпропусков на общественный транспорт в столице произошел коллапс. Бывший депутат Киевсовета поджег квартиру с женой и детьми. Такими были главные новости Киеве за неделю 5-9 апреля.

Важнейшие новости Киева за неделю 5–9 апреля:

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Почти полный локдаун в Киеве

Источник: КГГА

С 5 апреля в Киеве начали действовать усиленные карантинные ограничения, которые ввела комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Противоэпидемические мероприятия дополнили те, которые были введены местными властями 21 марта.

Вследствие перехода столицы в режим почти полного локдауна в Киеве ограничили свободное использование транспорта.

Какие карантинные нормы действуют с 5 апреля

Все детские сады закрыты.

Школы, вузы и другие учебные заведения перешли на дистанционный режим.

Руководителей учреждений, предприятий и учреждений обязали по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

Под запретом оказались продуктовые ярмарки.

Заведения общественного питания должны работать только на вынос или на доставку.

Кинотеатры, театры, музеи и концертные залы не работают.

Закрытые торгово-развлекательные центры, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Запрещены массовые мероприятия – развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и тому подобное.

Парикмахерским и салонам красоты разрешили работать по предварительной записи. Без групповых занятий и по предварительной записи разрешена работа фитнес-залов.

По состоянию на конец рабочей недели ситуация с COVID-19 в Киеве остается крайне серьезной. Тяжело больных пациентов будут размещать в родильных домах и детских больницах. Медицинская система, по оценкам чиновников, находится на грани коллапса. Из-за этого мэр столицы не исключил продление усиленных карантина до 10 мая.

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В Киеве произошел транспортный коллапс

Источник: 24 канал

Из-за перехода общественного транспорта на обслуживание пассажиров исключительно по спецпропускам, добираться хотя бы куда-то в Киеве стало огромной проблемой. Город парализовали масштабные пробки, а десятки тысяч жителей, не получивших разрешительные документы, вынуждены ехать в офисы на такси. Стоимость проезда этим видом транспорта увеличивается местами в 5-7 раз.

Согласно объяснениям КГГА, в городе выдали 500 тысяч спецпропусков. Их получили работники сфер, отвечающих за жизнедеятельность города:

медицинские работники;

спасатели;

коммунальщики;

рабочие транспортной и социальной сфер;

работники торговли;

военные.

Хотя подобные карантинные меры и могут реально повлиять на ситуацию с COVID-19, они же частично могут привести к ухудшению проблемы. У пенсионеров, вакцинацию которых сейчас проводят в столице, огромные проблемы с поездками в поликлиники и больницы. Кроме того, большие скопления людей образовались в вагонах городской электрички – единственного в городе транспорта, которым можно пользоваться без спецпропуска. Благодаря позиции "Укрзализныци" монопольному положению этого вида транспорта, пассажиропоток в электричках намного увеличился. Однако соблюдение карантинных мероприятий там фактически не контролируют.

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В Киеве увеличилась стоимость проезда в маршрутках

Источник: Укринформ

Частные перевозчики запланировано повысили стоимость проезда в 16 из 150 маршрутах Киева. Аргументируют увеличение тарифов они ростом цен на топливо и существенного уменьшения потока пассажиров из-за карантинных ограничений. Кроме того, маршрутчики начали жаловаться на немалые штрафы за нарушение карантинных норм. За перевозку людей без масок и набитые микроавтобусы полицейские выписывали водителям штраф в 17 тысяч гривен.

Вместо 8 гривен 10 теперь надо заплатить за проезд в маршрутных такси:

№ 150 улица Милославская — Индустриальный путепровод;

№ 192 метро "Почайна" — улица Милославская;

№ 405 универмаг "Детский мир" — улица Милославская;

№ 414 площадь Дарницкая – улица Бальзака;

№ 418 вулиця Лисковская — метро "Черниговская";

№ 422 Рембаза – улица Маршальская;

№ 437 улица Обуховская — улица Натальи Ужвий;

№ 439 площадь Победы – Виноградарь;

№ 444 метро "Дружбы народов" — улица Метрологическая;

№ 461 метро "Выставочный центр" - метро "Святошин";

№ 470 улица Ягодная — Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;

№ 472 проспект Георгия Гонгадзе – метро "Минская";

№ 476 улица Северная – метро "Дарница";

№ 485 метро "Героев Днепра" — проспект Владимира Маяковского;

№ 529 Бортничи – проспект Маяковского;

№ 559 метро "Героев Днепра" — метро "Минская".

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Экс-депутат Киевсовета поджег квартиру со своей женой и детьми

Источник: "Киев Оперативный"

Вечером 6 апреля на улице Героев Обороны к своей жене и детям приехал на Bentley бывший депутат Киевсовета Виталий Даниленко. С 2014 года он возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.

Как отметили в полиции Киева, мужчина сначала вызвал милицию и сообщил им, что не может забрать у жены собственное ружье. Пока полицейские ехали к месту, они получили информацию о пожаре по тому же адресу.

Следователи выяснили, что Даниленко, вероятно, заподозрил жену в измене, из-за чего между ними возник конфликт. Мужчина якобы поджег квартиру, в которой были закрыты женщина и 4 несовершеннолетних детей.

Спасатели эвакуировали всех жильцов дома, а самого поджигателя задержали правоохранители. Кроме того, во время проверки стало известно, что владельца машины депутата разыскивают за поджог Mercedes его жены.