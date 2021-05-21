Выманивал интимные фото девочек через инстаграм: в Киеве объявили подозрение детскому фотографу

В Киеве поймали фотографа, который собирал детскую порнографию. Он шантажировал своих жертв, общаясь от имени девочки.

Мужчина, которому исполнилось 38 лет, зарегистрировал в инстаграме фейковую страницу. Он начал переписываться с 9-летним ребенком, тоже представившись девочкой.

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Как выманивал фотографии

Когда "девочки" подружились, и у жертвы появилось доверие, злоумышленник уговорил ребенка сфотографироваться в обнаженном виде и прислать ему фотографии.

Когда фотографии попали к педофилу, он начал шантажировать девочку, мол, все расскажет людям. Злоумышленник требовал, чтобы девочка сделала другие, более откровенные фотографии в сексуальных образах и с изображением половых органов.

У педофила есть собственные дети

Как поймали мужчину, правоохранители не сообщают, впрочем, оказалось, что это детский фотограф, который вероятно ходил по садикам и школам, предлагая свои услуги.

Мужчина – женат и у него двое детей.

Не единственная жертва

В его квартире полиция нашла компьютер и телефон, на котором хранилось немало детской порнографии. Эта девочка была не единственной жертвой.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

В 2021 году усилили уголовную ответственность за создание и распространение детской порнографии, а также введена ответственность за хранение указанных материалов. Санкция статьи предусматривает наказание от 9 до 15 лет лишения свободы.