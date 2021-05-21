Цена должна удовлетворить обе стороны – перевозчика и пассажиров. Киевляне уже несколько недель обсуждают тему поднятия тарифа на проезд – немало людей шокировали цифры, которые обнародовали коммунальщики.

К теме Цена в метро Киева может вырасти до 21 гривны, а в маршрутках – до 25 гривен

Обещают человечный новый тариф

Впрочем, как объяснила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, сумма 20 гривен и 5 копеек – это себестоимость за одну поездку. По ее словам, тариф будет другим.

На уровне городской администрации будет выстраиваться максимально компромиссный вариант. Городская власть четко понимает и знает возможности городского бюджета, уровень заработной платы киевлян и состояние коммунальных предприятий. Тариф будет устанавливаться в соответствии со всеми этими показателями,

– отметила Макогон.

Она также добавила, что надеется на понимание людей, но подчеркнула, что цена будет учитывать реальные возможности киевлян.

Обратите внимание В Киеве хотят поднять цену на проезд втрое: горсовет знает, как этого не допустить

Что будет с ценой на проезд в метро: смотрите видео

Предыстория