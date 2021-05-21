Цена должна удовлетворить обе стороны – перевозчика и пассажиров. Киевляне уже несколько недель обсуждают тему поднятия тарифа на проезд – немало людей шокировали цифры, которые обнародовали коммунальщики.
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Обещают человечный новый тариф
Впрочем, как объяснила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, сумма 20 гривен и 5 копеек – это себестоимость за одну поездку. По ее словам, тариф будет другим.
На уровне городской администрации будет выстраиваться максимально компромиссный вариант. Городская власть четко понимает и знает возможности городского бюджета, уровень заработной платы киевлян и состояние коммунальных предприятий. Тариф будет устанавливаться в соответствии со всеми этими показателями,
– отметила Макогон.
Она также добавила, что надеется на понимание людей, но подчеркнула, что цена будет учитывать реальные возможности киевлян.
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Предыстория
- Ранее Виталий Кличко заявил, что реальная себестоимость проезда в Киеве – 15 гривен.
- Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, который входит в бюджетную комиссию, также объяснил, что цена проезда не будет превышать 20 гривен.
- Недавно работники “Киевпастранса” и “Киевского метрополитена” приходили митинговать под здание КГГА, требуя повысить стоимость проезда.
- В метрополитене заявили, что себестоимость одной поездки – 21 гривна 5 копеек. А вот наземный транспорт вообще должен брать 25 гривен с пассажира.