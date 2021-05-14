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Массовые обыски в Киеве
Источник: Киевская городская прокуратура
В столице правоохранители пришли с обысками в главные коммунальные предприятия города, а также в жилища фигурантов уголовных дел. Ищут коррупцию. Было составлено больше десятка подозрений, в том числе и в отношении должностных лиц.
К кому пришли с обысками:
- "Киевзеленстрой"
- "Спецжилфонд"
- "Киевавтодор"
- "Киевгорсвет"
- "Киевпастранс"
- "Киевский метрополитен"
- "Киевавтодормост"
- Департамент соцполитики КГГА
- Департамент градостроительства и архитектуры КГГА
- Департамент земельных ресурсов КГГА.
Кроме этого, обыски провели у:
- главного архитектора Киева Александра Свистунова
- главы исполкома партии "УДАР" Артура Палатного
Этот список не является исчерпывающим.
В чем их подозревают:
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в незаконном завладении бюджетными средствами,
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в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах,
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в злоупотреблении служебным положением,
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в осуществлении незаконных поборов с предпринимателей,
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в крышевании нелегального бизнеса.
Мэр Виталий Кличко резко отреагировал на процессуальные действия правоохранителей. Он считает, что это давление на местное самоуправление и лично на него. По словам Виталия Кличко, правоохранители и налоговики "кошмарят" столичную власть.
Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты,
– заявил Кличко.
Однако в Офисе президента считают, что в обысках нет политики.
Подробно об этом читайте тут В Офисе президента прокомментировали массовые обыски в Киеве
В Киеве цена на проезд может вырасти втрое
В коммунальных предприятиях "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" подсчитали обоснованную цену проезда в общественном транспорте. Она составляет: 21 гривну в метро, 25 гривен в трамвае, троллейбусе и автобусе. А в городской электричке – 78 гривен.
Представители предприятий обратились к Кличко с требованием поднять цены, мол, сейчас проезд является крайне убыточным. Если этого не сделать, по мнению коммунальщиков, придется сокращать зарплату персонала и увольнять людей с работы.
Мэр Виталий Кличко отметил, что реальная цена билета для проезда в общественном транспорте Киева – 15 гривен.
К теме В Киеве хотят поднять цену на проезд втрое: горсовет знает, как это не допустить
В Киеве впервые пересадили почку умершего пациента живому человеку
Источник: фейсбук Николая Поворозника
В Киеве впервые сделали трансплантацию почки посмертно. Жена мужа, у которого был инсульт, дала согласие на донорство.
Почка заработала сразу же на операционном столе. Сложную операцию осуществили 6 мая в Киевском городском центре нефрологии и диализа. Она длилась 3 часа.
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