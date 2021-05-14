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Массовые обыски в Киеве

Источник: Киевская городская прокуратура

В столице правоохранители пришли с обысками в главные коммунальные предприятия города, а также в жилища фигурантов уголовных дел. Ищут коррупцию. Было составлено больше десятка подозрений, в том числе и в отношении должностных лиц.

К кому пришли с обысками:

"Киевзеленстрой"

"Спецжилфонд"

"Киевавтодор"

"Киевгорсвет"

"Киевпастранс"

"Киевский метрополитен"

"Киевавтодормост"

Департамент соцполитики КГГА

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА

Департамент земельных ресурсов КГГА.

Кроме этого, обыски провели у:

главного архитектора Киева Александра Свистунова

главы исполкома партии "УДАР" Артура Палатного

Этот список не является исчерпывающим.

В чем их подозревают:

в незаконном завладении бюджетными средствами,

в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах,

в злоупотреблении служебным положением,

в осуществлении незаконных поборов с предпринимателей,

в крышевании нелегального бизнеса.

Мэр Виталий Кличко резко отреагировал на процессуальные действия правоохранителей. Он считает, что это давление на местное самоуправление и лично на него. По словам Виталия Кличко, правоохранители и налоговики "кошмарят" столичную власть.

Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты,

– заявил Кличко.

Однако в Офисе президента считают, что в обысках нет политики.

Подробно об этом читайте тут В Офисе президента прокомментировали массовые обыски в Киеве

В Киеве цена на проезд может вырасти втрое

В коммунальных предприятиях "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" подсчитали обоснованную цену проезда в общественном транспорте. Она составляет: 21 гривну в метро, 25 гривен в трамвае, троллейбусе и автобусе. А в городской электричке – 78 гривен.

Представители предприятий обратились к Кличко с требованием поднять цены, мол, сейчас проезд является крайне убыточным. Если этого не сделать, по мнению коммунальщиков, придется сокращать зарплату персонала и увольнять людей с работы.

Мэр Виталий Кличко отметил, что реальная цена билета для проезда в общественном транспорте Киева – 15 гривен.

К теме В Киеве хотят поднять цену на проезд втрое: горсовет знает, как это не допустить

В Киеве впервые пересадили почку умершего пациента живому человеку

Источник: фейсбук Николая Поворозника

В Киеве впервые сделали трансплантацию почки посмертно. Жена мужа, у которого был инсульт, дала согласие на донорство.

Почка заработала сразу же на операционном столе. Сложную операцию осуществили 6 мая в Киевском городском центре нефрологии и диализа. Она длилась 3 часа.

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