Новости Киева: СНБО якобы готовится отстранить Кличко от должности, – СМИ

В СМИ появилась информация о том, что якобы СНБО может отстранить Виталия Кличко от должности главы КГГА. Основание – многочисленные обыски в коммунальных предприятиях и в кабинетах Администрации.

Якобы Виталий Кличко может быть временно отстранен из-за того, что он имеет влияние на лиц, которые сейчас попали "на карандаш" к следователям. Такое решение могут принять уже на ближайшем заседании Рады.

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Впрочем, мэр уже отреагировал на это – такую информацию он назвал слухами.

Кличко заверил, что это лишь очередная манипуляция, чтобы надавить на киевского городского главу, который одновременно занимает должность и главы КГГА.

Я убежден, что это только на уровне спекуляции и до реального нарушения (закона – 24 канал) не дойдет. Несмотря на то, что у кого-то там может быть такое желание,

– сказал Кличко, информирует Телеканал "Київ".

Предыстория

Напомним, что сейчас в Конституционном суде слушается дело, которое должно поставить точку в вопросе – может ли правительство уволить Кличко с должности главы КГГА.

В суд подали депутаты еще прошлого созыва. Это было сделано на фоне того, что в Офисе президента заявили, что имеют право назначать и увольнять глав администраций.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая также напомнил, что это его вертикаль власти. По закону главу КГГА может отстранить президент по представлению Кабмина.

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Впрочем, Виталий Кличко считает, что его выбрала киевская община и по закону, главой КГГА может быть назначен тот, кто победил на выборах мэра Киева.