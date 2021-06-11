Главные новости Киева за неделю: детское убийство в Буче, 14-летний педофил, сквер Шаповала

В Буче 15-летняя девочка застрелила своего товарища. Глава комитета Общественного совета при КГГА заблокировал движение трамваев собственным джипом. В Киеве решили назвать скверы именами Вячеслава Еремея и Максима Шаповала. Читайте главные новости Киева за 7 – 11 июня.

Самые важные новости Киева за неделю 7 – 11 июня:

Смотрите также Киевлянин выбросил собаку с 10 этажа: что говорит семья подозреваемого

Случайное убийство 16-летнего парня

Самое резонансное событие недели Киевской области, к сожалению, оказалось трагическим. 10 июня после прохождения ВНО четверо подростков пошли домой к своему товарищу.

Там они решили сделать фото для соцсетей с пневматическим ружьем. Во время позирования 15-летняя девочка случайно выстрелила в своего друга. Он умер на месте происшествия.Полицейские квалифицировали произошедшее как убийство по неосторожности.

В Киеве появятся скверы в честь Максима Шаповала и Вячеслава Еремея

10 июня депутаты Киевсовета проголосовали за предоставление скверам в Соломенском, Шевченковском и Деснянском районах столицы имен разведчика Максима Шаповала и журналиста Вячеслава Еремея. Также в столице появится сквер, названный в честь репрессированного сталинским режимом археолога Николая Макаренко.

Согласно решению представителей местной власти, сквер имени Максима Шаповала будет расположен на Воздухофлотском проспекте 11 – 13. В честь журналиста Еремея, назовут до сих пор безымянный сквер на территории между домами на проспекте Владимира Маяковского, 15-б и улице Оноре де Бальзака, 14.

Сквер имени Николая Макаренко появится на Владимирском проезде между улицами Михайловской и Малой Житомирской.

К теме В Киеве перекрыли движение на мосту "Метро": на месте работают взрывотехники

Глава Общественного совета при КГГА заблокировал движение трамвая и оскандалился

Чиновник Тарас Белинский, который возглавляет комитет Общественного совета при Киевской городской государственной администрации оказался в центре скандала 8 июня. На белом внедорожнике на улице Глыбочицкой он выехал на рельсы и сделал невозможным дальнейшее движение трамвая.

После спора с водителем общественного транспорта он все же съехал с путей, но потом писал, что профильный комитет КГГА должен наказать его оппонента.

Впоследствии Белинский извинился и удалил свой гневный пост. При этом свою неправоту он признал в достаточно своеобразном стиле.

Я не жлоб и не пида*ас и ни кто там еще. В ситуации с трамваем я не прав и прошу простить. Хорошего всем дня,

– отметил чиновник.

Смотрите видео с блокировкой трамвая внедорожником Тараса Белинского

На Позняках подросток развращал детей

Жители жилого массива Позняки на Левом берегу столицы поймали 14-летнего парня, который якобы заставлял детей заниматься с ним анальным и оральным сексом.

Злоумышленника схватили в кустах во время общения с другим парнем. На камеру он признался во всем, что натворил. По факту развращения детей правоохранители открыли уголовное производство.

Юный педофил во всем признался на камеру. Интересно, что полиция попросила временно ограничить доступ – якобы из-за мамы задержанного парня.

И о хорошем Мужчина нежно гладит ворону: киевлян растрогало милое видео

Признание юного педофила: смотрите видео отредактированной версии

Намеренно раздавили собаку и утят

9 и 11 июня в столице произошло два ужасных ДТП, в которых погибли животные. Самое ужасное, что в обоих случаях водители, судя по всему, совершали наезды намеренно.

Возле магазина "Сильпо" на улице Закревского злоумышленник на микроавтобусе переехал собаку, которая лежала на обочине. Очевидцы говорят, что водитель не мог не видеть животное. Более того, судя по записям камер видеонаблюдения, мужчина изменил траекторию движения машини, увидев четвероногого. Полицейские только выписали водителю штраф в 400 гривен.

Аналогичный случай произошел 11 июня. Водитель элитного Mercedes продолжил движение автомобиля в то время, когда все остановились, чтобы дать утке с утятами перейти дорогу. Несмотря на крики людей и сигналы автомобилистов внедорожник переехал по меньшей мере двух птиц.