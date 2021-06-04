Главные новости Киева за неделю: на Левом берегу открыли Центр вакцинации, переносят Щорса

На левом берегу Киеве открыли первый Центр вакцинации. В КГГА переименовали ряд топонимов и наконец узаконили название сквера Слипака. Как отметили День Киева. Читайте главные новости Киева за 31 мая – 4 июня.

Самые важные новости Киева за неделю 31 мая – 4 июня:

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В Киеве заработал Центр вакцинации

Источник: КГГА

В Киеве на прошлых выходных начал работу Центр вакцинации от коронавируса. Там можно сделать прививку всем, кто записался в очередь через приложение "Дия".

В первый день работы центра в столице вакцину получили 1 395 киевлян. Прививки делают китайским препаратом CoronaVac, который недавно одобрила ВОЗ.

5 – 6 июня в Центре также будут ждать желающих защититься от вируса. В КГГА сообщили, что вакцину получают все, кто придет – будет организовано два потока: один для тех, кому пришло приглашение на вакцинацию, и другой – "живая" очередь.

Важно Как будет работать Центр вакцинации в Киеве 5 и 6 июня: есть важные изменения

Сквер Слипака и памятник Щорсу

Источник: КГГА

В Институте нацпамяти сообщили, что в Киеве наконец уберут памятник советскому военному Николаю Щорсу. Впрочем, монумент не будут уничтожать или сдавать в музей – нашли организацию, которая согласилась его забрать. Щорс будет стоять в другом месте. Пока неизвестно где именно. Подробно о том, почему нужно убрать этот памятник – в материале на сайте 24 канала.

3 июня в КГГА наконец узаконили название сквера Василия Слипака. Заместитель главы Администрации подчеркнула, что это формальность, ведь киевская община давно уже решила, что этот сквер на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока должен иметь имя такого выдающегося человека.

Детали В Киеве наконец появился сквер имени Василия Слипака: также переименовали ряд улиц

Как прошел день Киева

Источник: 24 канал

30 мая в столице отмечали День Киева, которому, по официальной версии, исполнилось 1539 лет. Одним из традиционных мероприятий, которые проводят в этот день, был "забег под каштанами".

Подробно об этом событии – в сюжете 24 канала: смотрите видео

Самым дорогим мероприятием ко Дню города мог стать фестиваль электронной музыки Radioday Free Open Air. Впрочем, его проведение отложили из-за коронавируса.

Большинство денег ушло на организацию 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". На это мероприятие потратили почти миллион гривен. В целом городу удалось даже сэкономить – потратили не все заложенные средства.

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Сомнительная слава блогерши Марии Семеновой

Источник: 24 канал

И о скандалах. Главную бучу на этой неделе устроила 18-летняя блогерша Мария Тишина (настоящая фамилия – Семенова). Она живет на Троещине с мамой и попадает в разные неприятные ситуации – которые сама и организует.

Чтобы увеличивать количество подписчиков своей страницы в инстаграме, девушка вместе с друзьями разнесла гостиничный номер. Пьяные молодые люди сломали плазму и кровать, раскрасили стены и залили алкоголем пол. В итоге – их забрали в полицию. Мария все это освещала в инстаграме.

Квартира, которую разрушили молодые люди: видео "Киев Оперативный" (18+)

Блогерша предлагала показать свои сиськи полицейским, чтобы они их отпустили. Но тех не заинтересовала такая возможность.

Как оказалось, это не первая выходка блогерши – она не впервые устраивает погромы чужого жилья и другие бесчинства. Похоже, Мария все-таки доигралась, ведь ее страницу вынуждены были закрыть, и девушка угрожала прыгнуть с моста, если ей не вернут ее аккаунт.

Подробно об этом Нах*я мне тогда жить, – инстаграм закрыл страницу скандальной блогерши Марии: видео 18+