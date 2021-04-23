В Киеве начали вакцинацию Pfizer, а количество новых случаев коронавируса наконец начало уменьшаться. Эксперты прогнозируют, что столица перейдет в желтую зону до конца месяца. В суде отстояли проспект Бандеры. Новости Киева за неделю 19 – 23 апреля.

Самые важные новости Киева за неделю 19 – 23 апреля:

Читайте также В частной клинике Киева женщине вырезали матку из-за ошибки: врачу сообщили о подозрении

Начало вакцинации Pfizer в Киеве

Источник: КГГА

В Киеве начали прививать вакциной Pfizer. Ее первыми получили иждивенцы и сотрудники интернатов для пожилых людей. Всего столица получила 4 680 доз этой вакцины. Процесс прививки обеспечивают две специально обученные для работы именно с вакциной Pfizer мобильные бригады киевских медиков.

Первая партия вакцины Pfizer-BioNTech прибыла в Украину 16 апреля – 117 тысяч доз. До конца года наше государство получит еще 10 миллионов доз Pfizer.

В Киевской области также начали делать прививки Pfizer.

Актуально Красная зона вскоре может уменьшиться вдвое: у Киева и Киевщины есть шансы попасть в желтую

Впервые с начала локдауна в Киеве уменьшилось количество больных COVID-19

После долгого и стремительного ежедневного роста цифры людей, которые болеют коронавирусной болезню, за 22 апреля количество инфицированных уменьшилось. Согласно статистике Минздрава, за сутки количество больных было меньше, чем выздоровевших.

Динамика распространения COVID-19 в Киеве впервые за долгое время свидетельствует об уменьшении распространенности вируса в популяции. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

В официальную статистику внесли 1 269 новых случаев заболевания SARS-CoV-2. Но при этом выздоровели от болезни 1 298 человек.

К теме В Украине от коронавируса вакцинировались меньше людей, чем в Зимбабве или Намибии

До конца месяца: Степанов прогнозирует попадание Киева в желтую зону

Сейчас все эпидемиологические показатели распространения COVID-19 в Киеве не позволяют Кабмину исключить столицу из списка населенных пунктов красной зоны. Но министр здравоохранения Максим Степанов уже надеется на то, что до 30 апреля в столице будут смягчать карантин.

Читайте также Минздрав объявил рекомендации для церквей и верующих на Пасху

Проспект Бандеры остается: в Киеве отстояли решение о переименовании

В Киеве не будут отменять переименование Московского проспекта в проспект Бандеры. Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал законным решение Киевсовета.

Об этом сообщил представитель Украинского института национальной памяти Вячеслав Якубенко в своем фейсбуке. Он также напомнил, что дело касается не только проспекта Бандеры, но и еще 4 улиц.