Незаконно разрушают стены: в элитной новостройке на Осокорках в Киеве ужасные трещины
Источник:фейсбук Зоси Зосим
Жители Осокорков в Киеве умоляют о помощи, поскольку их дом может в любой момент упасть. Из-за незаконной перестройки и демонтажа несущих конструкций на первом этаже стены здания покрылись трещинами.
Как отметила в фейсбуке журналистка Зося Зосим, представители бизнеса получили помещение на первом этаже в доме недавно. И сразу начали делать там масштабный ремонт.
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По данным источников 24 канала, речь идет о достаточно элитном доме на улице Урловской, 8. Цена квадратного метра в этом здании стоит от 1200 долларов.
Ремонт не останавливается даже на выходных
Внутри помещения нет несущих конструкций / Фото Зоси Зосим
- По словам журналистки, новые владельцы решили сделать помещение в центре дома сквозным и повыбивали все несущие стены. Кроме того, рабочие сделали оконные проемы до уровня земли.
- Кроме того, по проекту, предприниматели собираются залить бетоном чуть ли не единственную зеленую зону дома. Для этого придется вырубить деревья и уничтожать другие насаждения.
- При этом никаких разрешительных документов на демонтаж и подобные работы у строителей нет. Однако управляющая компания ООО "Новобудова", по словам местных жителей, фактически самоустранилась от проблемы.
- Приезд полицейских, которых вызывают жители дома, останавливает ремонтные работы лишь на какое-то время. Впрочем, после того, как правоохранители уезжают, демонтаж продолжается.
- Работают строители даже на выходных. Потому что им надо сдать помещение до августа.
Вместо зеленой зоны сделают асфальтовое покрытие / Фото Зоси Зосим
Это реально стремно, потому что по фасаду пошли вертикальные трещины. В квартире над этим помещением у людей появилось куча горизонтальных трещин. Да и в других квартирах трещин прибавилось. Отпадает плитка и куски кирпича,
– отметила Зосим.
Фасад дома покрылся трещинами / Фото Зоси Зосим
Как остановить стройку и заставить владельца вернуть несущие конструкции, жители дома не знают. Пока они пишут жалобы в КГГА и в другие инстанции, дом может получить крайне серьезные повреждения.
Смотрите видео с трещинами в доме на Осокорках, который разрушается из-за демонтажа несущих стен: