Незаконно разрушают стены: в элитной новостройке на Осокорках в Киеве ужасные трещины

Жители Осокорков в Киеве умоляют о помощи, поскольку их дом может в любой момент упасть. Из-за незаконной перестройки и демонтажа несущих конструкций на первом этаже стены здания покрылись трещинами.

Как отметила в фейсбуке журналистка Зося Зосим, представители бизнеса получили помещение на первом этаже в доме недавно. И сразу начали делать там масштабный ремонт.

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По данным источников 24 канала, речь идет о достаточно элитном доме на улице Урловской, 8. Цена квадратного метра в этом здании стоит от 1200 долларов.

Ремонт не останавливается даже на выходных



Внутри помещения нет несущих конструкций / Фото Зоси Зосим

По словам журналистки, новые владельцы решили сделать помещение в центре дома сквозным и повыбивали все несущие стены. Кроме того, рабочие сделали оконные проемы до уровня земли.

Кроме того, по проекту, предприниматели собираются залить бетоном чуть ли не единственную зеленую зону дома. Для этого придется вырубить деревья и уничтожать другие насаждения.

При этом никаких разрешительных документов на демонтаж и подобные работы у строителей нет. Однако управляющая компания ООО "Новобудова", по словам местных жителей, фактически самоустранилась от проблемы.

Приезд полицейских, которых вызывают жители дома, останавливает ремонтные работы лишь на какое-то время. Впрочем, после того, как правоохранители уезжают, демонтаж продолжается.

Работают строители даже на выходных. Потому что им надо сдать помещение до августа.



Вместо зеленой зоны сделают асфальтовое покрытие / Фото Зоси Зосим

Это реально стремно, потому что по фасаду пошли вертикальные трещины. В квартире над этим помещением у людей появилось куча горизонтальных трещин. Да и в других квартирах трещин прибавилось. Отпадает плитка и куски кирпича,

– отметила Зосим.



Фасад дома покрылся трещинами / Фото Зоси Зосим

Как остановить стройку и заставить владельца вернуть несущие конструкции, жители дома не знают. Пока они пишут жалобы в КГГА и в другие инстанции, дом может получить крайне серьезные повреждения.

Смотрите видео с трещинами в доме на Осокорках, который разрушается из-за демонтажа несущих стен: