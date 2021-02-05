Скандальный ОАСК удалил исторический дом в Киеве из перечня объектов культнаследия
Скандальный Окружной админсуд Киева удалил исторический дом на улице Олеся Гончара из перечня объектов культнаследия. Рядом строят многоэтажку.
Источник:"Наши деньги"
Суд признал противоправным и отменил приказ Департамента охраны культурного наследия КГГА от 22 сентября 2020 года о занесении дома Осипа Родина на улице Олеся Гончара в Перечень объектов культурного наследия столицы.
Читайте также ВАКС разрешил принудительный привод судьи Вовка: детали
Дом мешает бизнесу
Владельцем дома Осипа Родина является ООО "Арикс". Конечным владельцем компании указан Яков Басс – отец єкс-заместителя председателя КГГА Леонида Черновецкого.
Именно эта компания обратилась в ОАСК, чтобы оспорить решение департамента и изъять дом Родина из перечня объектов культурного наследия. Департамент обжалования возражал, поскольку считает, что действовал законно.
Franklin Concept House / Фото: GoogleMaps
Однако ОАСК иск ООО "Арикс" удовлетворил. Суд не увидел в доме Родина признаков, по которым его можно было бы отнести к архитектурным памятникам города, которые должны быть под охраной.
В ОАСКе считают, что этот дом можно отнести к рядовому историческому зданию.
Рядом идет строительство
- Рядом с домом Родина строится Жилой комплекс Franklin Concept House. Это проект Perfect Group депутата от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко и Saga Development экс-чиновника КГГА Андрея Вавриша и Kyivproekt Development.
- В сентябре 2020 года "Карта реновации" заключила перечень исторических зданий в центре Киева, находящихся под угрозой сноса. В этот список вошел дом Осипа Родина.
Поделиться новостью