Скандальный Окружной админсуд Киева удалил исторический дом на улице Олеся Гончара из перечня объектов культнаследия. Рядом строят многоэтажку.

Суд признал противоправным и отменил приказ Департамента охраны культурного наследия КГГА от 22 сентября 2020 года о занесении дома Осипа Родина на улице Олеся Гончара в Перечень объектов культурного наследия столицы.

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Дом мешает бизнесу

Владельцем дома Осипа Родина является ООО "Арикс". Конечным владельцем компании указан Яков Басс – отец єкс-заместителя председателя КГГА Леонида Черновецкого.

Именно эта компания обратилась в ОАСК, чтобы оспорить решение департамента и изъять дом Родина из перечня объектов культурного наследия. Департамент обжалования возражал, поскольку считает, что действовал законно.



Franklin Concept House / Фото: GoogleMaps

Однако ОАСК иск ООО "Арикс" удовлетворил. Суд не увидел в доме Родина признаков, по которым его можно было бы отнести к архитектурным памятникам города, которые должны быть под охраной.

В ОАСКе считают, что этот дом можно отнести к рядовому историческому зданию.

Дом Осипа Родина – это каменная усадьба в 1882 году, расположена на улице Олеся Гончара, 71. Сводная двухэтажной по авторским проектом архитектора Владимира Николаева. Впоследствии появился третий этаж. Эта кирпичная усадьба является одним из двух сохранившихся образцов застройки конца XIX века в этом квартале на улице Гончара. Владельцами усадьбы некоторое время были представители шляхетского рода Жубров. До 2014 года здесь был самый маленький театр Киева – "Свободная сцена" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу и офисные помещения.

Рядом идет строительство