В скандально известный Окружной административный суд прислали иск о признании противоправной разработки нового генплана Киева чиновниками КГГА. Также в иске есть требование запретить местным властям заниматься работой по созданию генплана столицы.

Кроме запрета КГГА истец хочет, чтобы суд обязал Кабмин принять меры из-за "противоправных действий Киевской городской государственной администрации", которые связаны с разработкой генплана или созданием новой редакции.

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О получении соответствующего иска заявили в пресс-службе ОАСК. Когда именно суд будет рассматривать этот вопрос, пока неизвестно.

Неизвестные против генплана

Как отметили представители суда, в канцелярии зарегистрировали получение иска, авторы которого хотят не только отстранить администрацию города от работы над генпланом. Также истец желает, чтобы судьи бессрочно закрепили генплан, который Киевсовет принял в 2002 году.

По мнению истца, генплан города Киева, разработанный АО "Киевпроект" и утвержденный решением Киевсовета в 2002 году, в соответствии с положениями Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" является бессрочным и действующим до сих пор, поэтому разработка его новой редакции является незаконной,

– отметили в ОАСК.

Сейчас служители Фемиды решают, стоит ли им открывать производство по этому иску.

Кто именно обратился в суд с такими требованиями, в Окружном админсуде столицы не сообщили.

Действующий генплан Киева, был рассчитан лишь до 2020 года. Впрочем, из-за изменений в законах в 2012 году все генпланы городов стали бессрочными. Но представители власти получили возможность корректировать эти документы раз в 5 лет.